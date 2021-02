Di Mondo y comparación con Briones: “yo como humano no podría ser partícipe de un gobierno con ese nivel de falta de DD.HH.”

Di Mondo se explayó esta jornada en una entrevista con el programa radial Ciudadano ADN, saliendo al paso de la serie de bromas que se han realizado respecto a su “parecido” con el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, señalando tajantemente que “ya no es chistoso”.

Al respecto indicó que “Veo una similitud (con Briones). Yo me río, no me molesta, todo eso yo me lo tomo con mucho amor, veo muchos memes, me río, unos son más chistosos que otros”.

Pero agregó que “Estuve pensando el otro y lo tomé un poquito no tan ‘light‘, porque yo no soy partidario de ningún partido político en específico, pero creo que hay una gran gravedad en el gobierno de Piñera, donde por experiencia de familia, por mis padres, que mi papá vivió fuertemente el golpe militar, y mi mamá también por otro lado”.

Di Mondo profundizó en este aspecto y señaló que “No sé específicamente los números de muertes que hubo, el número de gente que perdió los ojos… pero yo diría fuertemente que no me parezco en nada a Ignacio Briones. Yo como humano no podría ser partícipe de un gobierno con ese nivel de falta de derechos humanos, no podría… Yo no puedo matar ni una hormiga” y aseguró que “Físicamente quizás nos parecemos, pero rotundamente no somos personas parecidas“.

Indico además que “Alguien una vez me quiso mencionar que quizás hay alguna gente que lo toma como a la broma, pero si lo vemos desde un lado más profundo quiero decir que ya no es chistoso, porque es serio“.

De todas formas aclaró que, yendo más allá de la comparación profunda, “todos los memes y esas cosas me lo tomo a light, tampoco quiero ser grave. Yo también he bromeado, he subido una o dos cosas por ahí”.