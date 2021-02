¿Por qué ha sido tan polémico el cambio de políticas de WhatsApp?

Hace unas semanas, cuando el año partía, WhatsApp masificó un mensaje en el que informaba de un inminente cambio en su Política de Condiciones y Privacidad.

Aunque la acción es habitual entre aplicaciones, la anunciada por la popular plataforma causó un revuelo tal que la compañía tuvo que postergar la implementación de la medida (del 8 de febrero al 15 de mayo) e intentar explicar de qué se trataba.

"Mucha gente nos ha dicho que existe confusión en torno a nuestra actualización más reciente. Ha habido mucha desinformación que ha causado preocupación y queremos ayudar a todos a comprender", transparentó la app en su blog oficial.

"Eso fue lo que pasó", adhiere Héctor González, Arquitecto Regional de Ciberseguridad de Orión. Según el especialista, la confusión entre los usuarios comenzó porque el mensaje publicado por WhatsApp daba a entender que cualquier información comunicada por la aplicación se podría filtrar.

"Por cómo presentó la información WhatsApp, la gente entendió que lo que iba a pasar es que la compañía iba a publicar la información confidencial que mandaba, que se iba a filtrar lo que conversaban, pero no es así. Lo que se comparte son datos, no los contenidos", profundiza.

Para el experto en ciberseguridad, la posibilidad de que WhatsApp u otras compañías tengan acceso a las conversaciones es nula por un motivo: los mensajes compartidos en la aplicación están cifrados.

"Eso quiere decir que solamente tiene acceso a ver la información el emisor y el receptor. El canal completo va totalmente cifrado, lo que significa que va encriptado. Entonces nadie de afuera, ni siquiera en este caso la gente de WhatsApp, podría ver la información", explica.

Medidas

Más allá de malos entendidos y retractaciones, las intenciones de WhatsApp con el cambio en su política de Condiciones y Privacidad son concretas. En el papel, explica Héctor González, lo que hará la compañía será compartir los metadatos que recaba de sus usuarios con Facebook y sus otras empresas, entre ellas Instagram.

"Los metadatos son cosas tan básicas como tu dirección IP, qué tipo de dispositivo utilizas para interactuar, etcétera", explica el especialista. "Así que la gente debería estar tranquila. Es algo menos intrusivo que dar tu rut en un supermercado o farmacia".

La idea de Facebook tras esta acción, profundiza González, es rentabilizar una plataforma de mensajería que además de ser gratis no contempla publicidad invasiva.

"Lo que pasa es que WhatsApp como empresa no genera dinero por sí sola. Entonces lo que está haciendo Facebook, que es su matriz, para poder hacerla rentable es dar forma a un modelo de negocios en el que viene trabajando hace tiempo, que se llama WhatsApp Business", aclara. "Ahora empresas tienen WhatsApp y lo que hacen es automatizar la venta, automatizar la atención al cliente con respuestas automáticas, etcétera. A través de eso, lo que hizo fue cobrarles y permitir que las empresas que utilicen esto ocupen información de los usuarios, y esos datos", profundiza el experto, que además adelanta que en el futuro a la plataforma se sumarán servicios para comprar sin salir del chat.

Pese a la confusión y malentendidos, desde la compañía aseguran que seguirán con el plan en marcha. Así, quienes no acepten la actualización hasta el 15 de marzo no tendrán acceso a todas las funciones y, podrán recibir llamadas y notificaciones, no podrán leer ni enviar mensajes.

Sobre ello, González recomienda que en general este es un tema que la gente no suele tener en consideración. "Muchas veces se aceptan políticas o los acuerdos de confidencialidad sin leer, y aunque no se puede pedir que siempre las lean, el llamado es a fijarse primero en la procedencia de la app y luego en cuáles son los requisitos que pide. Si un juego te pide acceso a tu cámara, a tus archivos, a tu Google Drive, hay algo raro. No se trata de ser paranóico, se trata de ser cuidadoso con la información personal. Y si bien yo no veo algún tipo de vulneración de los derechos de la privacidad con lo de WhatsApp, si a alguien le hace ruido puede buscar otra app similar".