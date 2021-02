Se procesó a general Pablo Onetto por fraude al fisco, donde se incluyó viaje de 7 días a Disney

La ministra en visita Romy Rutherford sometió a proceso al general de Brigada del Ejército Pablo Onetto Jara en calidad de autor de dos delitos de fraude al fisco, en la denominada arista "Empresas de turismo", sobre comisiones de servicio en el extranjero realizadas por oficiales y suboficiales.

La magistrada procesó a Onetto Jara, actual director de Proyectos e Investigación del Ejército, por su responsabilidad en la defraudación de una suma total de $18.403.631, y ordenó que cumpla prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén, a la espera de que la Corte Marcial revise el caso.

Según los antecedentes, que detalla El Mercurio, el militar fue destinado al extranjero desde julio de 2012 hasta principios de agosto de 2013, como alumno en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington (EE.UU.), en comisión de servicio junto a su familia.

En esa época se registró uno de los episodios más llamativos de esta causa: fue a Disney durante 7 días y 6 noches junto a su familia, en un hotel con todo incluido, que fue coordinado por la agencia Tupper.

En su declaración ante la ministra Rutherford, Onetto afirma que restituyó los dineros de pasajes en la cuenta que abrió el Ejército tras la polémica por los pasajes.

"Expone que ahora entiende que esto no tiene nada que ver con procedimiento judicial, pero que hizo esta restitución en la cuenta que le dijo el Ejército para quedar tranquilo con su conciencia y devolver lo que no corresponde a los pasajes de ida a Estados Unidos. Agrega que si hubiese sabido que no se podía hacer, no habría pasado con su familia a Disney".