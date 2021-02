Universidad Católica anunció a Gustavo Poyet como su nuevo técnico

Universidad Católica, a través de sus redes sociales, hizo oficial la llegada del técnico uruguayo Gustavo Poyet a la banca cruzada.

El elenco estudiantil se inclinó por el nombre del ex seleccionado charrúa desechando otros nombres como los de Juan Pablo Vojvoda (ex Unión La Calera) y Guillermo Barros Schelotto (ex Boca Juniors).

Poyet fue jugador, desempeñándose como mediocampista desde su inicio en River Plate de Montevideo, para luego jugar por el Grenoble francés, Real Zaragoza, Chelsea y Tottenham Hotspurs.

Con la camiseta uruguaya jugó 26 partidos alcanzando la Copa América de 1995.

Luego, como DT registra pasos por Brighton & Hove Albion, Sunderland, AEK, Betis, Shangai Shenhua y Bordeaux.