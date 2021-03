Presidente de la Corte Suprema: "Puedo decir sin ambivalencia que Chile es un Estado de derecho"

Durante esta jornada se realizó la cuenta pública del Poder Judicial la cual estuvo marcada por el impacto de la pandemia en el desarrollo de las audencias vía telematica, el proceso constituyentes donde el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, afirmó que en Chile existe el estado de derecho.

Entre los asistentes estaba las altas autoridades de la república como el Presidente Sebastián Piñera.

Silva manifestó que "hace exactamente un año en esta rendición de cuenta al país tuve ocasión de describir y valorar el contexto social que se vivía en ese entonces, en aquel momento las primeras planas de los periódicos eran ocupadas por las movilizaciones sociales y teníamos grandes expectativas del proceso constitucional que estaba en ciernes. Sin embargo, esa situación se vio alterada abruptamente por el covid-19".

"He señalado que la pandemia ha hecho de la pasada y presente anualidad un período complejo, muy particular en relación a los años precedentes. Sus efectos no han exceptuado a ninguna persona o autoridad, ni a ninguna esfera de actuación privada y pública, alterando significativamente, en lo que se vincula con lo que hoy nos convoca, el comportamiento de los justiciables y del sistema de justicia", añadió.

Además el timonel del máximo tribunal expresó que "esta situación doblemente excepcional de pandemia y proceso constituyente ha podido ser manejada merced a una estructura republicana robusta en la que hemos ratificado nuestro compromiso con el rol institucional y los derechos humanos".

"Sin perjuicio de la necesaria autocrítica y con independencia de todas nuestras incertidumbres y dificultades, puedo decir sin ambivalencia que Chile es un Estado de derecho que ha mantenido firme lo mecanismos de tutela para las personas con una decidida promoción de acceso a la justicia de toda la cuidadanía", sostuvo.