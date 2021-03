[VIDEO] "No tienen vergüenza ni ningún pudor": Gustavo Gatica criticó a Blumel por su candidatura a constituyente

17:34 En una conversación con el programa de youtube "La verdad también se inventa", el joven la candidatura del ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Gustavo Gatica, joven que sufrió la perdida de su visión a causa de disparos de Carabineros en marco del estallido social, se refirió a la candidatura del ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a quien criticó duramente.

En una conversación con el programa de youtube "La verdad también se inventa", el joven manifestó que “no tienen ni un pudor, mínimo guárdate para no exponerte. No sé, loco, me da… como que esa es la sensación ¿No tienes ningún pudor, ninguna vergüenza para hacer eso?”.

El estudiante de psicología recordó que "hace un tiempo (Gonzalo Blumel) dijo que se había encargado personalmente de hablar con todas las víctimas de DD.HH. y a mí nunca me llamó, parece que tenía el teléfono malo".

En esa línea, detalló que "en agosto (de 2020) di una entrevista a la BBC, y a los dos días se contactó conmigo el vocero de gobierno (Jaime Bellolio) para preguntarme si necesitaba algo… En agosto recién, solo por haber dado esa entrevista. Parece que a estos locos les duele más cuando aparecimos contando cosas del gobierno para afuera", acusó Gatica en la entrevista.