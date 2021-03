Kanye West trató de vender joyas de Kim Kardashian tras ruptura

08:37 El rapero intentó negociar con diferentes tiendas durante las últimas dos semanas pero no logró algún acuerdo. Según The Sun, West quiere desligarse de la marca Kardashian.

Hace unos días Kim Kardashian oficialmente le pidió el divorcio a Kanye West con quien tuvo cuatro hijos.

Sin embargo la ruptura no solo agitó a los medios de espectáculo, sino que también al mismo rapero Kanye West. Según consigna el periódico británico The Sun, la voz de "Stronger", al enterarse del fin de su relación, trató de vender las joyas que había comprado para su ahora exesposa.

La fuente anónima del medio afirmó que el músico ofreció las prendas a diferentes empresas. "En las últimas dos semanas, Kanye intentó vender joyas que había comprado para Kim a al menos dos tiendas importantes", reveló.

"No quería que le recordaran el pasado, fueron compradas por él días antes de que ella le solicitara el divorcio", añadió el informante que afirmó que pese a varias conversaciones, no logró llegar a un acuerdo.

"Sus amigos sabían que todo había terminado en ese momento. Él realmente quería estar junto a Kim, pero ella había terminado", dijo la fuente.

Además, se añadió que al hablar sobre las razones de las acciones de West, este le había dicho a sus cercanos que "ya no quiero estar conectado con la marca Kardashian", aunque se veía "desgarrado" ante el fin de la relación.

El periódico añade que en el patrimonio de los West-Kardashian incluyen valiosas colecciones en diamantes, oro y piedras preciosas.

La socialité y empresaria solicitó el divorcio a West el viernes, además pidió la custodia legal y física de los cuatro hijos que comparte con su expareja.

Actualmente la estrella de "Keeping Up With The Kardashians" está centrada en sus estudios de derecho. "Era hora de dar un paso atrás y apreciar otros aspectos más importantes de la vida", agregaron.