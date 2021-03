Sergio Freire busca replantear la comedia como juez en Got Talent

A casi tres meses desde que se confirmó a los jueces del programa "Got Talent Chile" de Mega, el programa finalmente debutará en las pantallas el próximo 12 de marzo.

El programa de concursos, que cuenta con la animación de María José Quintanilla y Karla Constant, mostrará cómo cientos de personas buscan impresionar al jurado compuesto por Sergio Freire, Carolina Arregui, Luis Gnecco y Denise Rosenthal a través de diferentes disciplinas.

"Hubo gente que me dejó con la boca abierta. Era muy sorprendente", comenta Freire sobre la convocatoria. "Además no conocemos a nadie, nosotros solo vemos cuando se van a presentar no más. Entonces no estamos preparados para nada", agregó.

El humorista afirma que la invitación llegó en el momento indicado. "Justo estaba buscando algo diferente al stand up, como que necesitaba refrescar esa parte, y me llega la invitación", cuenta a hoyxhoy.

El ofrecimiento a participar, en sus palabras, "vino de un pololeo de meses". "A mí me llamaron de Kike 21 y me preguntan si me gustaría participar en un programa que busca talentos, sólo eso". Tiempo después, le explicaron que se trataba de "Got Talent", por lo que "reconfirmó" su invitación. Según él, su ingreso al programa le ayudó a "poder desarrollar la comedia de otra forma".

Uno hace su forma de comentar. No estoy haciendo una rutina, pero también aprendes a comentar de forma divertida, o hay chistes que salen ahí, si lo bueno es que nadie nos dice qué decir, cada uno hace sus comentarios de forma libre.

Exacto. Y en la espontaneidad siempre nace la comedia.

Sí po', no es sólo de música, hay de todo: bandas, solitarios, arte circense, callejero, de todo. Hay cosas que nunca había visto y aprendí una cantidad: cómo suenan instrumentos que jamás he visto en mi vida, de culturas también. Hay harto extranjero talentoso en este país. Eso lo pude ver a través de las audiciones.

Sí, o sea, en el momento en el que tienes que poner una cruz. Esa es la parte difícil del programa, porque realizar críticas constructivas eso uno lo sabe hacer, pero cuando tienes que decirle a alguien que no es muy difícil.

Sí, eso fue lo más difícil del programa. O sea, al comienzo creí que llegaría con esa parada de que no quería que se fuera nadie, pero como que salió mi lado artístico de actor y me acordé de todo ese tiempo de estudios.

Súper buena. Pero con el que mejor migas hice fue con Lucho Gnecco. Lo conocí acá y generamos súper buenos lazos. Nos tocó compartir camarín, así que ha sido bien agradable conocer a Luis Gnecco-Neruda-Karadima-Yogur (risas). Además que todos somos muy diferentes: La Carolina es muy amorosa, yo le decía nuestra abeja reina del panel. La madre amorosa. Y a la Denise yo la conocía de "La Divina Comida", ahí habíamos estado juntos así que ya nos cachábamos y todo. Pero me impresionó el talento que tiene para dar consejos a los músicos, es súper profesional, muy buena.