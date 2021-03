Tricel rechazó apelación del alcalde de Renca: Voto tendrá un solo candidato

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó la apelación que presentó el actual alcalde Claudio Castro (IND) para revertir el rechazo a su candidatura.

Ello, luego de que el mismo organismo determinó que el edil no renunció en el plazo legal a su militancia en la Democracia Cristiana, para postularse como independiente a los comicios.

El Tricel dijo que "no da cuenta de hechos nuevos que este Tribunal no haya tenido en consideración al momento de dictar el fallo, ni se ha incurrido en error de hecho alguno, como se pretende en la solicitud ya aludida, no ha lugar".

Con ello, la papeleta de la elección para alcalde en Renca, sólo contará con el nombre del postulante del PRI, César Monsalve.