Ministra de la Mujer y convocatoria a huelga para el 8M: "El feminismo no tiene partido político"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, hizo referencia a la huelga general feminista convocada por la coordinadora 8M para el próximo lunes, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

Para la jornada se anunciaron una serie de actividades y manifestaciones, incluyendo un llamado a paralizar el teletrabajo o las labores presenciales, además de un cacerolazo nacional durante la noche.

Sobre el tema, la secretaria de Estado hizo referencia al feminismo, asegurando que "nace con una demanda particular, pero después fue evolucionando y se fue ampliando y hoy es transversal, obviamente hay corrientes, pero no por eso puedes decir que unas son más feministas que otras".

Además, añadió en Radio Pauta, que "el feminismo hoy es un movimiento transversal políticamente, en edad (...) el feminismo no tiene partido político y está demostrado, tenemos mujeres feministas con distintas tendencias políticas y jugando distintos roles en la sociedad pero también luchando día a día por eliminar las discriminaciones que aún persisten", argumentó.

Sobre las convocatorias en tiempos de pandemia, Zalaquett aseguró que "no puedo asegurar efectivamente cómo se va a realizar, porque como digo no hay una solicitud formal, no hay un llamado a marcha, pero si va a haber conmemoraciones y esperamos que todas cumplan con las reglas sanitarias que hoy es lo más importante".