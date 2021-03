Minsal descartó que contagios de profesores hayan sucedido en los establecimientos: "Es imposible echarle la culpa a los colegios"

15:31 Además el titular de Salud, Enrique Paris, afirmó que "el colegio es mucho más seguro que el propio hogar para niños que tienen poco apoyo social, que no tiene buen alimento y que no tiene conexión a Internet"

Durante esta jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, abordó la primera semana de clases presenciales en colegios que están en comunas que cumplen con los protocolos sanitarios y además se refirió a la apertura de gimnasios y casinos.

"Todas las actividades que han pasado a tener un poco más de libertad, dentro de la Fase 2, lo han hecho con muchas exigencias", afirmó.

En cuanto a las clases presenciales y el contagio de educadores por Covid-19, el secretario de Estado manifestó que "a mí me llama la atención que el primer día que volvieron los niños a clases hayan aparecido casos positivos en profesores, es imposible echarle la culpa a los colegios. ¿Cómo es posible que hayan dicho que como se abrió el colegio ya el primer día de clases aparece un caso positivo? Cuando todos sabemos que el periodo de incubación es de 14 días, eso es engañar a la opinión pública".

"Yo reconozco que hay contagios y que podrían haber, y por eso se está haciendo un seguimiento muy estricto, pero no que hay que engañar a la ciudadanía diciendo que el primer día de clases ya había dos profesores contagiados, ellos se contagiaron fuera de clases. El colegio es mucho más seguro que el propio hogar para niños que tienen poco apoyo social, que no tiene buen alimento y que no tiene conexión a Internet", añadió Paris.