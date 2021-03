Valdivia respondió al gerente de U. Española: "Luis Baquedano, no es cierto que fui poco serio, fui muy serio"

15:57 El "Mago" entregó su versión de por qué no llegó al club hispano. Aseguró que fue por una diferencia en el bono por minutos jugados y que por eso no decidió realizarse la revisión con el médico.

Luego de que el gerente de Unión Española, Luis Baquedano, entregó su versión sobre por qué Jorge Valdivia no fichó en el cuadro hispano, el volante contó sus motivos a través de su cuenta en Twitter.

Dijo que con Baquedano acordó un sueldo de $ 1,5 millón y que por un total de minutos jugados, recibiría un bono adicional a su renta líquida mensual. "Adicional venían el estímulo por partidos jugados (35 minutos). Hasta ahí todo bien"

El problema, dijo el "Mago", se ocasionó cuando preguntó qué pasaría cuando no jugara no por una lesión o inconveniente, sino porque el entrenador, "Jorge Pellicer en este caso, estimaba que yo debía o el pensaba que no debería jugar un cuarto partido seguido y descansar o cuidarme para el siguiente partido al ya mencionado. Qué pasaría con mi bonificación por partido jugado. Quiero decir, sin estar lesionado, cuál sería la justificación para no recibir tal bonus".

"Considero q si la mayor preocupación era una lesión , nada justificaba para mi pensamiento , que no se me pagara el bonus si el entrenador decidía darme un partido sin yo pedirlo", dijo Valdivia.

El futbolista también se puso en el escenario de entrar de titular y a los 15 minutos de partido "había un golpe ocasionado por un rival , ya sea el arquero en un córner , jugada dividida , y por tal golpe , por obligación y no por un problema propio de lesión, debía salir reemplazado rápidamente".

"Autoritariamente se me señaló que no era problema de ellos y que no se me pagaría, entonces consideré que estaban siendo injustos en este tema", añadió.

Por esa diferencia, dijo Valdivia, "creí y sigo creyendo que lo mejor era desistir". "Es cierto que había una revisión con el doctor, pero mientras no hubiera una posición distinta en relación a los puntos que me incomodaban, decidí que no correspondía no hacerme la revisión".

El ex "10" albo también dijo que estuvo dispuesto a aceptar una cláusula donde a mitad de temporada se le podía poner fin a su contrato, sin que el siguiera cobrando el 1,5 millón hasta fin de año.

"Entonces Luis Baquedano, no es cierto que fui poco serio, fui muy serio. Poco serio hubiera sido ir a la revisión, hace todo el show que conlleva y después decirles que no", dijo el mediocampista.

El "Mago" además respondió a la calificación del Baquedano, quien dijo que el futbolista "no es un buen elemento".

"Siempre está el tema cabrones, mal elemento, mal compañero, pero me cuesta entender que no estando ya en los antiguos clubes, no haya escuchado a algún ex compañero comentando sobre lo expuesto", aseguró.