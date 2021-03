Padres de Tamara entregaron carta a Presidente Piñera pidiendo justicia: "Mi hija es un hashtag (...) a los niños no se les mata"

Durante esta jornada los padres de la menor asesinada en una encerrona en Huechuraba entregaron en La Moneda una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera.

En dicha instancia, la madre fue quien leyó la misiva en la cual expresa que "Presidente, mataron a mi hija, la ví morir, la sangre quedó inpregnada en mis manos, sus ojos se apagaron y dejó de iluminar nuestras vidas. Usted tiene hijos, ¿se imagina este dolor? nisiquiera creyendo sentirlo podría llegarlo a comprender".

"Necesitamos su ayuda para encontrar responsables, hashtag Ley Tamara, penas más duras, penas eternas para quien mate a nuestros niños. No fue sólo mi hija, fue Itán, fue Tomacito, fue Sofía, Ámbar y cientos de niños que pierden injustamente la vida en manos de delincuentes, la mayoría libres delinquiendo cada noche, apagando familias para el resto de la vida", señaló la madre.

Y cerró manifestando que "esto no sólo quede en una carta de una madre destrozada, ayúdennos. Necesitamos vivir nuestro luto, no nos cansaremos hasta tener al responsable tras las rejas con una condena eterna. Mi hija es un hashtag (...) a los niños no se les toca, a los niños no se les mata".