Mane Swett y su descargo por malos comentarios en redes sociales: "Mejor no vengan"

María Helena Swett suele compartir contenido a diario en sus redes sociales, interactuando con sus seguidores y generando miles de reacciones.

Sin embargo, no solo recibe elogios y saludos. Así lo comentó en su última publicación, donde realizó un descargo por los mensajes negativos que le han dejado algunas personas.

"No soy todo lo que ves, ni ves todo lo que soy", comenzó diciendo.

Y con ello, agregó: "A las señoras que en mi post anterior me hablaron pesado... No vengan más. Prefiero que no vengan por aquí", insistió.