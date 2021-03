Asesor Minsal advierte crítica situación en camas UCI y pide “un último gran esfuerzo” con nuevas cuarentenas

11:16 Tomás Regueira, médico internista, ex director de la Sochimi y actual asesor del Minsal, “hay que decirlo fuerte y claro, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para sobrevivir los próximos dos meses y poder esperar un ‘efecto vacuna’ significativo que nos permita retomar progresivamente la vida”.

“La movilidad del verano explica los 5 mil contagios” que actualmente registra el país señaló esta mañana el médico internista, ex director de la Sochimi y actual asesor del Ministerio de Salud (Minsal), Tomás Regueira, al analizar el elevado número de contagios que presenta el país.

“El principal peak de junio y julio fue liderado por la RM, de hecho, las regiones al día de hoy, tienen un 120% más de camas que tuvieron en junio y julio. Hay más camas abiertas y uno podría decir que en regiones están viviendo su primera gran ola o que en el verano tuvieron su primera gran ola porque tuvieron olas más pequeñas en un principio”, agregó en entrevista con Radio Universo.

“La RM está viviendo su segunda ola. En noviembre la RM tenía una positividad de 4% y ahora estamos en 7% u 8%, está subiendo desde hace unas semanas, (…) y es una segunda ola, no diría que es una tercera ola. Si uno ve el gráfico, claramente estamos en un peak de segunda ola arrastrados por la RM”, explicó.

Regueira apuntó a la urgencia de mantener “el equilibrio entre número de casos y camas disponibles, para darle una atención digna y de calidad a esas personas. ¿Cuál es el problema? Que ya saturé el sistema, de las 2.900 camas habilitadas, 2.700 está ocupadas y no tengo más personal para abrir más camas. Necesitamos que bajen porque no vamos a darle una respuesta digna, de calidad, a las personas que lleguen graves a los próximos semanas”.

¿Se podrían superar los más de 6.000 casos de julio? “Espero que no, espero que las medidas que se van a anunciar, ojalá hoy o esta semana, espero que no todo el mundo se encierre, pero que una parte importante de la población, las comunas con más contagios sí se encierren y nos permitan no llegar a esos números”.

Regueira destacó la sincronicidad de la pandemia, a diferencia de lo ocurrido el año pasado. “Tenemos todo Chile arriba, Valparaíso, Concepción, Los Lagos, Antofagasta, no hay dónde derivar pacientes a medida que todos nos llenamos. Si ingreso 100 pacientes y egreso 80, me quedo con 20 adentro. Necesito crear 100 camas en cinco días y eso es imposible. Desde el punto de vista sanitario yo quisiera que se tomen todas las medidas para bajar de los 5 mil diarios para no colapsar mientras esperamos el ‘efecto vacuna’”.

Al mismo tiempo, dijo: “Tengamos una mirada positiva, esto va a terminar en algún minuto. Si uno ve la experiencia de Israel, el porcentaje de hospitalizados baja a la mitad, es súper significativo el ‘efecto vacuna’. Por eso, este debiera ser, pucha no tengo una bola de cristal, pero debiera ser el último gran esfuerzo y tenemos –lamentablemente- que tomar las medidas que correspondan”.

Regueira destacó el informe de DEIS que da cuenta que mientras en enero y febrero de este año murieron más 20 mil personas en el país, en los años anteriores esta cifra correspondía a 16 mil: “Tenemos 4 mil muertos más que un año normal, es un montón de gente que no tendría que haber fallecido. Por lo tanto, el llamado de ese último esfuerzo, de tener que encerrarnos si es que es necesario porque las autoridades lo estiman, de volver a Fase 1 todas las comunas que tengan que volver, pucha, es para evitar que esto pase”.

El profesional fue más allá con respecto a la percepción de riesgo de la ciudadanía señalando que “lo que está pasando adentro de los hospitales no está bien comunicado a la ciudadanía, tenemos una guerra dentro de los hospitales en estos momentos, hospitales que están en un 94% ocupado, con una capacidad ampliada 3 o 4 veces sobre lo normal, 4 mil muertos en dos meses sobre la media normal de otros años y todos queremos vivir la vida como que no pasara nada y eso no es posible estos dos meses. Hay que decirlo fuerte y claro, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para sobrevivir los próximos dos meses y poder esperar un ‘efecto vacuna’ significativo que nos permita retomar progresivamente la vida”.

“Te puedo decir que quienes tienen los conocimientos en salud pública tienen que permitir al sistema sanitario dar una atención digna a quien se enferme y eso estamos bien el al límite”, recalcó.

El profesional destacó la labor en las Unidades de Pacientes Crítico (UPC) donde el 70% son mujeres y existe mucho desgaste. “Hay 25% de licencias, está muy cansada la gente trabajando en doble o triple turno. Eso significa trabajo 24 horas el lunes, descanso el martes, vuelvo el miércoles 24 horas y trabajo el viernes 24 horas y con sensación de ‘pucha, cuándo va a terminar esto’”.