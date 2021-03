Mamá de Tomás Bravo por críticas en redes sociales: "No tenían ni siquiera pruebas para poder humillarme. Jugaron con mi dolor"

16:37 "Dicen que no es bueno tener odio, pero yo tengo mucho odio en mi corazón, por ese bastardo (a) que me robó toda mi vida. Mi corazón no estará en paz hasta tener justicia por mi bebito", añadió la joven.

Estefanía Gutiérrez, mamá de Tomás Bravo, se descargó por los cuestionamientos que recibió a través de redes sociales durante los primeros días de la desaparición de su fallecido hijo.

La joven envió un mensaje de agradecimiento, pero también hizo referencia a las críticas de otras mujeres.

"Hoy es el Día de la Mujer; yo quiero felicitar y mandarle un abrazo a todas las mamitas y mujeres que me han brindado apoyo. A mis familiares, amigas y gente de Arica a Punta Arenas que me envía mensajes hermosos, apoyándome; y también a aquellas mujeres que, durante los primeros días, me acosaron por Instagram, me acosaron por WahtsApp, tratándome de los peor", comenzó.

Asimismo, insistió en enviar un mensaje de feliz Día de la mujer a quienes la juzgaron. "Su feminismo no sé dónde quedó, no tenían ni siquiera pruebas para poder humillarme. Jugaron con mi dolor".

Al finalizar, reflexionó sobre el proceso que está viviendo tras la perdida de Tomás, profundizando en sus sentimientos.

"Dicen que no es bueno tener odio, pero yo tengo mucho odio en mi corazón, por ese bastardo (a) que me robó toda mi vida. Mi corazón no estará en paz hasta tener justicia por mi bebito", cerró.