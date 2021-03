Paul Vásquez reveló haber sido víctima de abuso sexual hace 40 años: "Era un vecino, ni mis hijas saben"

09:08 "Este sistema no ha sido capaz de proteger a las mujeres, no ha sido capaz de proteger a los niños. No ha sido capaz de dar justicia a los que realmente lo necesitan", cuestionó.

Paul Vásquez contó por primera vez en púbico que fue víctima de abuso sexual cuando era un niño. Incluso, reveló que solo su pareja actual conoce lo que sufrió por parte de un vecino del lugar donde vivía en ese entonces.

"El Flaco" recordó la muerte de su padre en el espacio "De tú a tú" con Martín Cárcamo, asegurando que "no había tiempo para el odio (...) ni siquiera para el 'hueón' que abusó de mi".

Incluso, aseguró que el sujeto "estuvo en el velorio de mi mamá. Acepté su pésame cuando ahí podría haberlo encarado. No fui capaz. (...) era un vecino, ni mis hijas saben, ni las preparé".

En base a lo que vivió, el humorista reflexionó sobre el sistema actual y cuestionó a las instituciones.

"Este sistema no ha sido capaz de proteger a las mujeres, no ha sido capaz de proteger a los niños. No ha sido capaz de dar justicia a los que realmente lo necesitan. Mujeres maltratadas, el sistema no los cuida, no los protege (...)¿qué van a hacer con un 'hueón' que le pasó hace 40 años atrás?", cerró.