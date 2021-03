Ministro de Justicia y restablecimiento de la pena de muerte: "Es difícil porque hay compromisos internacionales"

10:26 Hernán Larraín explicó que, de acuerdo a la Convención Americana de DD.HH., no está en las posibilidades el reponer la medida.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que la pena de muerte "no está en la posibilidades" de la legislación chilena.

Ello, luego de que ayer, tras reunirse con el presidente Piñera en La Moneda, los padres de los niños Tamara e Itan, quienes murieron en balaceras producidas en encerronas en Maipú y Huechuraba, solicitaron al Mandatario activar el debate por el tema

En diálogo con radio Infinita, Larraín dijo que "a mí modo de ver es difícil porque hay compromisos internacionales".

"La Convención Americana de Derechos Humanos establece que no se puede establecer la pena de muerte en aquellos delitos donde no existen, y si se ha suprimido, no se puede restablecer", explicó el secretario de Estado.

Larraín añadió que "si uno lee el artículo 4 de la Convención Americana, que es lo que se puede hacer y lo que no, y restablecer la pena de muerte o instalarlo en casos que no estaba, no está en las posibilidades".