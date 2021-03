Familia de Karina Cuevas denunció que joven se suicidó tras ser víctima de violación: "Un amigo le arrebató todo"

Conmoción ha causado en la comuna de Santa Juana, región del Biobío, el caso de Karina Cuevas, joven de 25 años que se quitó la vida luego de haber denunciado ser víctima de una violación por parte de un cercano a quien consideraba amigo.

El hecho habría ocurrido la noche del 2 de enero del 2021 luego de una fiesta de año nuevo en el camping Nahuelbuta. Todo esto hizo recordar al caso de Antonia Barra.

La madre de la joven, María Cárcamo alzó la voz, asegurando que nunca pensó que esto pasaría.

“Me mataron en vida, yo quiero que se haga justicia. Sé que no me la van a devolver, eso lo tengo claro". En esta misma línea, la hermana de Karina, María Cristina aseguró que “un amigo le arrebató todo, su vida, sus sueños, sus metas que ella tenía”.

LA DENUNCIA

Ingrid Beltrán, amiga de Karina, fue una de las personas que estuvo en el lugar donde habría ocurrido el ataque.

"Ese día estábamos compartiendo con unos amigos y después llegó más gente y el amigo (presunto abusador). Él no bebió tanto, pero Kari ya había tomado antes de que llegaran los demás”.

“Después ella se quiso ir a acostar y yo la fui a acostar a la carpa donde iban a dormir. Cuando fui, el amigo ya estaba acostado durmiendo. Yo acosté a la Kari y me fui a mi carpa”.

Pero, en la mañana, aseguró que "Kari me despierta llorando. Me fue a golpear la carpa me dice ‘Ingrid, Ingrid’ y yo le digo ‘¿qué pasa?, salí de la carpa, ella se sentó y lo único que hace es llorar. Y me dijo ‘me violó'", declaró.

EL ACUSADO

Según consignó Meganoticias, el acusado de violar a Karina negó la imputación, asegurando que "fue mutuo".

“Cuando ella se levanta, me dice ‘¿qué me hiciste?’ y eso está todo testificado… yo sorprendido muevo los hombros y le digo ‘¿qué onda Karina?’ y ahí se salió de la carpa”.

Con ello, añadió que "nunca he dicho que no estuve con ella, yo estuve con ella, pero no fue violación, fue mutuo. (...) En la mañana le dice a dos de las amigas que se había sentido abusada de mí, pero que no le dijeran a nadie. Entonces pienso que se sintió arrepentida o que se olvidó, no se acordaba”.