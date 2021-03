Gobierno por elección en dos días: "Sería absurdo que no hiciéramos una medida que asegure que todos puedan votar"

Durante esta jornada el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al proyecto de elección en dos días y afirmó que sería "absurdo" que no se hiciera una medida que asegure que "todas las personas puedan votar".

Según la iniciativa pretende que las elecciones de abril sean el sábado 10 y domingo 11 y el secretario de Estado señaló que "sería completamente absurdo que no hiciéramos una medida que puede asegurar que todas las personas puedan votar. Si se demoran más de 4 minutos las personas en votar se pueden producir atochamientos, aglomeraciones, que no solamente pueden ayudar a que haya más contagios, sino personas que no puedan votar y eso sería algo muy negativo para la democracia en nuestro país".

"De ahí que le pedimos al congreso que apruebe la votación en dos días en donde vamos a asegurarnos por supuesto que las urnas están bien custodiadas, que durante el día sábado puedan haber horarios especiales y preferenciales para los adultos mayores para las enfermedades crónicas, de manera que haya seguridad sanitaria y pública y una altísima votación, una altísima participación. Eso es lo que estamos buscando como Gobierno y esperamos que sea aprobado en el Congreso", afirmó.

Bellolio además aseveró que "yo creo que más desconfianza generaría que llegáramos un día domingo donde un porcentaje relevante de las personas no pudieran votar, ese es un problema que si no hacemos la votación en dos días se pudiese generar, nosotros creemos que es muy relevante que todos puedan tener la confianza de ir a votar, que sea una votación transparente, segura".