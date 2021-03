Maura Rivera informó que Mark González sufrió un infarto agudo de miocardio

Ayer Según la información entregada por la ex Rojo, el ex seleccionado nacional se encuentra en recuperación.

A través de su cuenta en Instagram, la bailarina y ex Rojo, Maura Rivera, informó que su marido, el ex jugador y ex seleccionado nacional, Mark González, sufrió un infarto agudo de miocardio.

"Lo cuento ahora y aqui´ para que sepan que no todo lo que se muestra en redes sociales siempre es lindo que somos personas al igual que todos ustedes que´ hay momentos de bajón y de miedo y por sobre todo disfruten cada minuto de su vida valórenla y agradézcanla", dijo Rivera en la red social.

"Es increíble como todo puede cambiar de un momento a otro, la vida nos sorprende y nos pone pruebas, nos crea miedo, pero con fe ,fuerza y esperanza se sale de todo mal , Y así fue", añadió.