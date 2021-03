"Loco Memo" rompió el silencio y negó cercanía con familia de Tomás Bravo: "Estoy dispuesto a colaborar con los ADN"

08:47 "Yo colaboro, pero mientras haya una buena intención; bajo ningún momento bajo amenaza", replicó, añadiendo que "yo al fiscal lo conozco de hace mucho tiempo, he tenido causas con él"

Durante los primeros días de búsqueda de Tomás Bravo, Héctor Sáez, más conocido como el "Loco Memo", publicó una foto que hizo cerca del lugar donde el pequeño fue visto por última vez.

Desde entonces, quien sería vecino de la provincia de Arauco comenzó a ser blanco de sospechas y sería una persona de interés para la investigación.

Finalmente, el hombre decidió dar su versión a CHV, negando la cercanía que en un momento se dijo que tenía con la familia del fallecido niño.

"Yo quiero desmentir mis lazos de amistad que, supuestamente, tengo con la familia Escobar. Con el tío abuelo, con la mamá del niño, con la mamá de la mamá de Tomasito. Yo con ellos no tengo ningún lazo familiar, ningún lazo directo de amistad", comenzó diciendo.

Luego, confirmó que está a disposición de la Fiscalía. "Estoy dispuesto a colaborar con los ADN, con la Fiscalía y estoy dispuesto a colaborar cuando se me requiera. Yo colaboro, pero mientras haya una buena intención; bajo ningún momento bajo amenaza. Yo voy a colaborar con el fiscal Ortiz, con la fiscal a cargo. Si tengo que hacerme un ADN, yo me lo voy a hacer".

Sobre las sospechas que recaen sobre él, aseguró no culpar a la justicia. "Si ellos me nombraron persona de interés en el caso fue porque la familia de Tomasito dijo que me vieron en el mismo momento en el lugar. Eso yo lo desmiento porque ese día estaba en otro lugar, con otras personas".

Por lo mismo reiteró su intensión de colaborar, pero insistió que no lo hará "bajo presión".

"Porque así como la PDI anda con 30 funcionarios de civil y buscándome como una persona horrorosa, yo no converso con ese tipo de personas. Por eso yo tengo contacto con la fiscalía y si tengo que declarar voy a declarar ante el fiscal. Yo al fiscal lo conozco de hace mucho tiempo, he tenido causas con él", replicó.