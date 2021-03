RN se reunió para analizar lo que resta del Gobierno del Presidente Piñera

Este 11 de marzo se cumplen tres años desde que el Presidente Sebastián Piñera asumió su segundo mandato, oportunidad que aprovechó Renovación Nacional para realizar un balance.

En la cita estuvieron presentes el Secretario General de RN, José Miguel Arellano, junto al jefe de bancada del partido, Sebastián Torrealba y la subjefa, Karin Luck.

Torrealba afirmó que “ha sido un Gobierno que probablemente le ha tocado enfrentar los últimos años más duros en la historia de nuestro país luego del retorno a la democracia”.

“Esto es básicamente porque los hemos enfrentado a una oposición que es de barricadas, que es una oposición del que baila pasa, que es una oposición que no ha tenido el coraje para enfrentar los problemas que tiene nuestro país”, agregó.

El parlamentario aseguró que “desde Renovación Nacional, lo que queremos plantear en este último año es que tenemos que trabajar con unidad, con acuerdos, con diálogo, para resolver los problemas que hoy tienen los chilenos, no para resolver los problemas de los políticos”.

Por su parte, la diputada Luck sostuvo que “hay una serie de temas que tenemos que seguir trabajando y jugarnos por las mujeres de Chile y sobre todo también por los niños”.

“Tenemos que sacar las leyes necesarias y esperamos que el Senado y la gente de oposición no siga diciendo que ‘a cualquier proyecto que venga del gobierno le dicen que no’, creo que acá se acabaron los no, se acabaron las barricadas”, complementó.

La legisladora indicó que “hay que ser generosos y pensar en Chile, en la gente que está sufriendo, y enfocarnos en temas de violencia y sociales para ayudarlos. No podemos seguir escondiéndoles la mano como lo ha hecho la gente de la oposición”.

A su vez, el Secretario General de RN, José Miguel Arellano, expresó que “sabemos que hay muchas cosas que tenemos que resolver, hay muchas cosas que tenemos que seguir apoyando pero queremos hacer un llamado, no podemos seguir con una oposición de barricada, una oposición que si uno no baila, no pasa, eso no puede seguir”.

“Lo que está pidiendo la ciudadanía, lo que están pidiendo miles de vecinos es que avancemos en temas concretos como es la agenda de seguridad ciudadana, queremos impulsarla y queremos apoyar al gobierno en eso porque sabemos que la ciudadanía lo necesita”, sentenció Arellano.