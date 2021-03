Colmed afirmó que el permiso de vacaciones fue "un error que estamos pagando"

11:57 La presidenta del gremio, Izkia Siches, expresó que "hay que aprender de los errores, hoy uno tiene la percepción en muchas cosas de que no estamos avanzando tanto, problemáticas que creíamos que estaban resueltas en 2020 y hoy es como retornar al pasado".

La presidente del Colegio Médico, Izkia Siches, abordó el aumento de casos nuevos por Covid-19 en los últimos días y aseguró que el permiso de vacaciones es un "error que estamos pagando".

En una conversación con Radio Universo y manifestó que "hay que aprender de los errores, hoy uno tiene la percepción en muchas cosas de que no estamos avanzando tanto, problemáticas que creíamos que estaban resueltas en 2020 y hoy es como retornar al pasado. Lo aprendido en 2020 hay que introducirlo y esta propuesta que le hemos hecho al Gobierno de remirar a la ciudadanía es una gran oportunidad que no queremos dejar pasar, para que justamente no estemos en 2021 expectantes de los aciertos o desaciertos del Gobierno en cada una de las medidas que toma".

"Esperamos mayor protagonismo de los expertos, las modificaciones de la fase 2 y el permiso de vacaciones sin una racionalidad, entendiendo que era necesario, es un error que estamos pagando los costos", añadió.

Además hizo un llamado a las autoridades recuperen la confianza de la ciudadanía transparentando de las medidas aplicadas. "Hay una gran oportunidad de volver a mirar las medidas que estamos haciendo para recuperar la confianza en la ciudadanía, tener una coherencia en torno a lo sanitario y que la gente entienda que hay una lógica detrás de las medidas", señaló la timonel del gremio.