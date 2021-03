Ministro de Salud y drástica alza de casos nuevos: "Estamos muy preocupados por este tema. Les pido el máximo esfuerzo"

El ministro de Salud, Enrique París, se refirió esta jornada al número de nuevos contagios reportados en estas últimas 24 horas, uno de los mayores desde el inicio de la pandemia y el más alto desde el 19 de junio.

"Llevamos varios días sobre 5 mil. Estamos muy preocupados por este tema. Les pido el máximo esfuerzo", dijo el ministro de Salud, quien en esta jornada, se vacunó con la segunda dosis contra el covid.

"La pandemia continúa, la circulación continúa y el número de pacientes activos es muy alto", añadio Paris.

Además, el titular del Minsal salió al paso de las críticas al Permiso de Vacaciones (que sigue disponible hasta el 31 de marzo) y planteó que "el permiso no es la causa (del aumento de casos), la causa fue que durante las vacaciones se organizaron fiestas, no se respetó el toque de queda, las personas tomaban alcohol, se liberaban, no usaban mascarillas".

"El error quizás fue no tener una comunicación de riesgo para darle a la persona que tomó ese permiso, la instrucción para que mantuviera las medidas. Esto ocurrió en Europa, EE.UU., el hemisferio norte".

Sobre un eventual endurecimiento de las medidas de confinamiento, Paris dijo que "tampoco haremos cambios drásticos de la noche a la mañana sin estudiar el tema con calma". "No puedo adelantarme al tema de las cuarentenas. No es el Minsal el que toma la decisión. Hay un grupo grande de gente, varios ministros, subsecretarios, el Presidente, eso se va viendo semana a semana en relación a la evolución de los datos", indicó.