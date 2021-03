Camila Nash contó sobre su cambio de vida: Se fue a vivir a Viña del Mar y trabaja en una panadería

13:41 La ex chica reality contó que se dedica a la venta en la Panadería Arlegui, ubicada cerca del terminal de buses de Viña del Mar.

La ex chica reality Camila Nash conversó con Las Últimas Noticias donde contó que este cambio de vida provocado por el efecto económico de la pandemia del coronavirus, la cual lleva más de un año.

Pues Nash esta trabajando actualmente en una panadería en la REgión de Valparaíso llamada Arlegui y su madre es la dueña. “Soy la jefa pulpo porque hago de todo. Recibo a la gente, hago caja, administración, soy un salvavidas y los ojos de mi madre", expresó.

Además contó que dio este paso debido a la crisis del Covid-19 y detalló que “arrendé una cabaña en 6 Norte, chiquitita, para mí y el gato. El miércoles fui a desocupar mi departamento (en Santiago, el cual arrendó amueblado)…Sería rico tener dos casas, pero no es mi realidad. Hay que tomar decisiones que duelen”.

En esa línea también Camila Nash relató como ha sido ir aprendiendo sobre el rubro. “Ya sé cuando un pan es del día, cuando es de ayer, cuando está bonito, cuando no está bien hecho. No digo que si falta el panadero voy a poder salvar haciendo pan, no tanto”, cerró.