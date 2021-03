[VIDEO] Gonzalo Winter y Maite Orsini protagonizan comentado registro por micrófono abierto

Gonzalo Winter y Maite Orsini, protagonizaron un particular momento cuando se disponían a entregar declaraciones a la prensa.

Ya frente al micrófono, Orsini manifestó a su par la intención de guardar silencio durante la instancia. "Oye yo no voy hablar, no cacho nada. Me callo no más», dijo la parlamentaria, a lo que el diputado replicó "No es más de lo que yo sé".

El diálogo fue registrado por Mediabanco y se viralizó en las redes, abriendo el debate entre los usuarios".