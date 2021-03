Jacqueline van Rysselberghe: “Si la primaria fuese hoy, no votaría por Lavín”

08:27 La ex presidenta de la UDI dice sentir libertad al no tener que hablar representando a su colectividad.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe dejó la presidencia de la UDI hace dos meses y medio, por lo que asegura disfrutar “mucho más la libertad de estar representándome a mí y a mis electores solamente”.

Con esta libertad de manifestar sus opiniones sobre los presidenciables de su colectividad, señala que: “Si la primaria fuese hoy, yo no votaría por Joaquín Lavín. Él tiene que ofrecer garantías sobre qué es lo que va a defender. Quien gane la primaria de Chile Vamos, que probablemente puede ser el próximo Presidente de Chile, tiene que dar garantías. Que no tema ser impopular, que defienda las ideas del sector, que tenga la fortaleza para enfrentar el terrorismo en el sur, que no ceda ante los delincuentes”, dijo la senadora a La Tercera.

En esta misma línea argumenta que “en una situación tan compleja y polarizada; nosotros no podemos entregar una carta blanca. Espero que en esas primarias los candidatos de la UDI, que son los mejores posicionados, nos den las garantías sobre lo que esperan defender y así podamos votar con la confianza de que el gobierno por el que vamos a trabajar y que vamos a elegir, efectivamente, nos va a representar”.

Sobre la idea de un “gobierno de unidad nacional” que defiende el actual alcalde de Las Condes Joaquín Lavín: “Es que no sé lo que es eso. Una cosa es generar espacios de diálogo y consensos necesarios con nuestros adversarios. Pero tiene que ser desde lo que somos. Y si no es así, también saberlo. Por eso son tan necesarias las primarias. No estamos dispuestos a entregar una carta blanca”.

La senadora por la región del Biobío, dice no tener definido su voto, pero que: “Creo que hay que darle alguna esperanza a Lavín, pero si la elección fuese hoy, no voto por él”, y que “no me gustaría ver a un Presidente haciendo alianza con Daniel Jadue, que ha sido el instigador de gran parte de la violencia.”