Papá de Tomás Bravo reveló tenso momento con tío abuelo: "No me cuadra su rutina"

Moisés Bravo, papá del fallecido Tomás Bravo, fue entrevistado por Carlos Pinto este lunes en el matinal “Contigo en la mañana”. En la oportunidad, abordó el caso del pequeño y volvió a cuestionar la versión del tío abuelo del niño, Jorge Escobar.

“Es una versión muy cambiante. Una versión, si es planeada o pensada, es bastante descoordinada. Por lo tanto no me cuadra y no es creíble para mí”, aseguró.

“Principalmente me da rabia, por la negligencia como adulto mayor a cargo de mi hijo, por el hecho de ir con un niño de 3 años y 7 meses cerca de una carretera e ir a buscar animales. El hecho de invitarlo y querer dejarlo solo por ir a buscar los animales no me cuadra su rutina”, añadió.

Incluso, reveló que encaró a Escobar cuando su hijo desapareció.

"Cuando sale, me queda mirando y le digo ¿dónde dejaste a mi hijo, dónde está el Tomy? Y me pregunta ‘¿cómo? Qué pasa?’ como respuesta.'¿Cómo qué pasa, le digo? Y le doy un empujón. ¿Cómo? No te das cuenta de lo que está pasando? ¿De lo que hiciste?'”,comentó.