Ministro Segpres: "El escenario de pandemia refuerza la necesidad de hacer las elecciones en dos días"

Durante esta jornada el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a la realización de las elecciones de abril en medio de un escenario de pandemia y afirmó que eso "refuerza" la necesidad de hacerlas en dos días.

Ossa manifestó que "es una sola votación, un solo acto eleccionario, donde las personas eligen si van el sábado o el domingo. No son dos elecciones, no hay que ir sábado y domingo, que es algo que yo he visto que aflige a las personas cuando así lo han entendido. Usted va a poder elegir cuándo vota, sin importar su rango etario. Sin embargo, el sábado va a haber espacios preferentes para ciertos grupos, que son principalmente los adultos mayores, embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad y enfermos crónicos. ¿Por qué no son horarios exclusivos? No tiene sentido que si hay mesas despejadas usted no pueda ir a votar".

"Justamente, el escenario de pandemia refuerza la necesidad de hacer las elecciones en dos días. Yo creo que en ese sentido se trata de una buena política. Nosotros creemos que las cosas van a estar mejor. Si bien han ido disminuyendo las camas críticas, también se están haciendo esfuerzos relevantes en esta materia", añadió ante la duda de realizar los comicios.

En esa línea, el titular de la Segpres sostuvo que "siempre hay que estar abiertos a modificar las cosas cuando se complican, pero sinceramente espero y creo que eso no va a ser así, porque cuando se postergó el Plebiscito era el inicio de la pandemia, sabíamos muy poco y no había vacuna, y nosotros hemos avanzado con un plan de vacunación muy rápido gracias al esfuerzo de todos y eso modifica mucho el escenario, particularmente para los adultos mayores".