Presidenta del Tribunal Constitucional será indagada por denuncias de maltrato

09:31 Acusaciones contra María Luisa Brahm provienen de funcionarios y ex trabajadores de la institución. Se instruyó sumario que liderará el único integrante que no participó en la elección de la presidenta del organismo.

De acuerdo con información de El Mercurio, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, será indagada al interior del organismo por una denuncia en su contra por malos tratos.

La secretaria del tribunal, María Ángelica Barriga, acusó a Brahm, sostiene la publicación, de acoso y maltrato laboral y expuso diversas situaciones.

A dicha denuncia se suman acusaciones anteriores, entre ellas de un renunciado jefe de Finanzas y su exchofer; el jefe de informática, y una carta dirigida al pleno del TC, de la Asociación de Funcionarios.

Los antecedentes fueron remitidos al ministro más antiguo del TC, Iván Aróstica -ello de acuerdo a la ley orgánica del tribunal-, quien resolvió abrir un sumario administrativo, el que llevará a cabo Rodrigo Pica, ex secretario y ex relator y el único de los integrantes que no participó en la elección de Brahm.