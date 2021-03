Maite Orsini sobre episodio con micrófono abierto en el Congreso: "Le han dado caleta de color"

La diputada de Revolución Demócratica, Maite Orsini, se refirió al episodio que vivió en el Congreso cuando no se dio cuenta que el micrófono estaba abierto y expresó que “oye yo no voy a hablar, no cacho nada. Me calló no más”, le dijo Orsini su colega de Convergencia Social, Gonzalo Winter.

La parlamentario fue blanco de críticas tras lo ocurrido, pues por lo mismo utilizó su cuenta oficial de Instagram para explicar sus dichos. "Encuentro que le han dado caleta de color al tema del video con Gonzalo Winter. Les voy a explicar el contexto para que entiendan, porque hay gente como que está molesta de verdad, como si (yo) no supiera nada de la vida", expresó.

En esa línea Orsini contó que "me pidió (Gonzalo) que lo acompañara a un punto de prensa para anunciar que él iba a presentar un proyecto de Ley y le pregunté ‘oye, qué era el proyecto’; y él me dijo: ‘Un proyecto para que las empresas de más de 200 trabajadores tengan la obligación de contratar buses de acercamiento para sus trabajadores y así descongestionar el transporte público en época de Covid’. Yo dije ‘ya vamos al punto'".

"No sé con quién trabajaron el proyecto, con qué organizaciones, no lo leí. El proyecto es de él, lo estoy acompañando, apaño la idea y él me contesta ‘oye, si no es más de lo que yo sé, es lo que te acabo de decir’ y ahí cortaron el video", cerró.