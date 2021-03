Dino Gordillo recordó el secuestro de su hija: "Lo único que quería era entrar a la cana y matarlo"

Dino Gordillo recordó junto a su esposa, Patricia Caballero el caso de su hija que fue secuestrada en noviembre de 2017.

Ambos abordaron este complejo episodio con Martín Cárcamo, para el espacio "De tú a tú".

Fue la madre de la joven quien comenzó relatando los hechos, dando cuenta de la lucha que dio Catalina para huir de su captor.

"La raptó un taxista, la llevó a un sitio eriazo, le quito el celular, la trató de violar, le pegó. Yo creo que en algún momento Cata le tiene que haber pegado porque el tipo no la pudo seguir. Pero ella ya estaba toda rasguñada, desgarrada, con las piernas marcadas, con un combo en el ojo".

"Ella empezó a punta y codo y pasó por debajo de un alambre de púa y salió arrancando por unos matorrales hasta llegar a una empresa, donde unos guardias. Llamaron a los Carabineros, a nosotros", continuó.

Asimismo, el humorista insistió en que pudieron seguir adelante. "No nos destruyó, todo lo contrario, nos hizo más fuerte a todos. La Cata me dio a entender que hicimos bien las cosas, en qué sentido, nosotros no ayudamos en nada a la Cata, en los términos legales. Todo lo hizo ella. La Cata es un ejemplo para muchas mujeres de este país. Siempre he dicho, las cosas se van a solucionar y el bandido, el malo, el degenerado se va a cag… entero cuando muestre la cara de la mujer que no le tiene miedo".

Sin embargo, en un principio sus sentimientos eran otros. "Yo quería caer preso. Lo único que quería era entrar a la cana y matarlo. Nada más. Mi meta era matar al hue… Después dije: ‘hijo de p… no me vas a ca… la vida ni mi familia. Vamos a luchar. La Cata luchó y luchó. El fallo lo ganó ella. Como papá y como familia la apoyamos al 100%, pero el juicio y los nueve años y medio de condena, los consiguió la negra", cerró con evidente emoción.