Paris y eventual cuarentena en la RM: "No lo descarto, pero no es la solución"

En diálogo con radio Universo, y ante el aumento de los casos de covid en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, no descartó una medida de confinamiento más restrictiva para la Región Metropolitana, aunque no se mostró partidario de la medida.

"La cuarentena total no es la solución para nada", dijo el titular de Salud, quien añadió que "no lo descarto, pero no es la solución".

Los dichos de Paris se producen en medio del aumento de los contagios y de la ocupación de las camas críticas en el país, y en la previa de nuevos anuncios este jueves sobre el plan Paso a Paso.

Respecto del debate por las elecciones del 10 y 11 de abril, en medio de un aumento de los casos, Paris dijo que "si nosotros logramos el mismo mecanismo que hicimos en el Plebiscito, no debe haber problema".