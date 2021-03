Presidente de la Suprema: "Lo que hace falta es que de una vez por todas, todos los sectores condenen la violencia"

14:19 Guillermo Silva, presidente de La Corte Suprema, realizó una fuerte reflexión sobre un caso que vio en su juventud en el que aplicó pena de muerte, tomó distancia del efecto del aumento de penas en los delitos y dio cuenta de un duro diagnóstico sobre el sistema carcelario: “No tenemos los medios suficientes para lograrlo, no tenemos los medios, no ha funcionado bien el sistema de rehabilitación de los delincuentes”.

El presidente del Máximo Tribunal del país, Guillermo Silva, abordó esta mañana los principales temas de la agenda nacional, marcado por el debate sobre la violencia y el rol del sistema penal para contenerla.

En entrevista con Radio Universo se mostró distante de los recientes anuncios de La Moneda de endurecer las penas para quienes asesinen niños en el contexto de asalto: “Lo que me da duda es ¿si eso bastará para detener ese tipo de delitos? Qua aumenten las penas puede tener una finalidad preventiva o una finalidad punitiva, entonces seguramente ellos están pensando que en este caso la pena más alta hace que la gente se abstenga de cometer delitos, peroes una teoría que el derecho penal, desde hace tiempo, ha dejado de lado”.

“La ciencia penal moderna habla más bien de que se debe tender a resocializar a los delincuentes. Ahora, ¿nuestro país tendrá las condiciones para rehabilitar a los delincuentes, para resocializarlos? Lo otro es que el hecho de que los delitos tengan más pena no siempre hace que la gente se abstenga de cometer esos delitos porque ahora tienen una pena mayor, ojalá, ojalá que lo que se busca se logre”.

“Esto es parte de la democracia, si el Gobierno está impulsando esa ley lo hará después de un estudio acabado de las situaciones, no creo que sea una cosa que se decida de un día para otro. Habrán hecho los estudios de lo que se logra con aumentar las penas, no creo que sea algo pasional lo que esté haciendo. Por lo demás, no me corresponde calificar las actuaciones de otro poder del Estado”.

Consultado sobre su mirada frente al estado actual de la violencia, Silva respondió: “creo que el orden público se ha visto seriamente afectado en este último tiempo y ha contribuido a ello la situación que estamos viviendo, este encierro, esta incertidumbre de que no sabemos cuánto va a durar esta situación. Eso indudablemente ha tenido una influencia en la comisión de este tipo de delitos, los ha aumentado”.

Pena de Muerte

Frente a los sectores que piden que regrese la pena de muerte tras la muerte de tres niños en balaceras, el presidente de la Corte Suprema tomó distancia señalando que “el establecimiento de la pena de muerte que existía antes, ¿hacía que no se cometieran determinados delitos?, ¿hacía que no se cometieran los delitos para los cuales estaba establecida? Si la pena de muerte queda en muy pocos países por delitos comunes (…) Yo le puedo hablar con propiedad porque una vez apliqué la pena de muerte cuando era juez de Los Ángeles, era muy joven en ese tiempo, ahora no la aplicaría la pena de muerte”.

“Uno con los años va adquiriendo sabiduría porque ahora es un pecado ser viejo, pero no es así, entonces yo cuando impuse esa pena de muerte tenía 26 años, era juez de Los Ángeles y ahora tengo muchos más años que eso, soy ministro de la Corte Suprema entonces le va cambiando la visión de la vida, incluso del derecho a uno”, dijo y explicó que el caso al que hizo referencia fue un delito de “robo con homicidio múltiple, desde la abuelita hasta los niños chicos”.

“La pena de muerte fue siempre muy discutida, siempre se discutió mucho si los seres humanos podíamos disponer a través de un juicio de la vida de otras personas y eso siempre tuvo muchos partidarios y muchos detractores, pero como dice el ministro Larraín ese es un tema que se superó hace muchos años. Si avanzamos en algo no podemos retroceder, es un tema superado y que llevaba a situaciones como –por ejemplo- que los tribunales condenaban a muerte después de juicios largos, que pasaban por la primera, la segunda instancia, que llegaban a la Corte Suprema y después el Presidente de La República tenía la facultad de indulto, entonces dejaba de un plumazo sin efecto la pena aplicada por los tribunales y eso pasó… son etapas superadas, no podemos retroceder en eso”.

Silva también se mostró muy crítico del sistema de rehabilitación en nuestro país, señalando que “lo ideal sería rehabilitar, resocializar a los delincuentes, desgraciadamente en nuestro país muchas veces no están las condiciones, no tenemos los medios para hacerlo. Chile hoy carece de muchos medios para que eso funcione, se ha tratado de hacer con todos esos beneficios de la libertad vigilada, de la remisión condicional de la pena, pero los resultados de eso –sobre todo en algunos delitos- es que no ha resultado”.

“No tenemos los medios suficientes para lograrlo, no tenemos los medios, no ha funcionado bien el sistema de rehabilitación de los delincuentes, desgraciadamente porque Chile es un país que todavía está desarrollo”, agregó.

Araucanía y FF.AA

“Lo que está sucediendo en esa zona es un problema muy serio que se viene arrastrando, que va en aumento y se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Si eso es así, indudablemente puede haber fallas. De los tres poderes del Estado podría haber fallas, pero como lo dije en la reunión que tuvimos con el Presidente de La República, en los casos en que se han identificado a los responsables, que han sido puestos a disposición de los tribunales de justicia, se les ha castigado y se les ha castigado severamente. La responsabilidad el Poder Judicial es menor”.

“A lo mejor va a haber gente que va a decir que no es así, pero le aseguro que es así. ¿En qué casos se han puesto detenidos a disposición de los tribunales de justicia por los delitos cometidos en esa zona y esa persona no ha sido castigada?”, se preguntó.

Ante el debate sobre el rol de las FFAA en La Araucanía, Silva respondió que “el orden público no corresponde a los tribunales de justicia, nosotros estamos para castigar a los responsables que se ponen a disposición de los tribunales cuando cometen algunos delitos y se están cometiendo ahí delitos y los responsables no aparecen. Hay una sensación de impunidad, la gente tiene sensación de impunidad, que se cometen delitos graves y no se ubica a los responsables y eso es tarea de las policías: Carabineros e investigaciones. Hablar de Fuerzas Armadas ya es un tema mayor, no es papel que le corresponde a las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, quizás si la situación se empieza a agravar, empieza a aparecer otro tipo de conflicto, pero no es tarea de las Fuerzas Armadas esa, que se le quiere atribuir”.

Silva también defendió el rol de la Justicia: “La gente ignora muchas cosas, se identifica la justicia con el Poder Judicial y por supuesto que el Poder Judicial dice relación con la justicia, forma parte de la justicia, pero también la Justicia la conforman otros organismos. Por ejemplo, el Ministerio Público, el Ministerio Público son los fiscales los que investigan el hecho, los que conducen -como dice usted- a buen puerto una investigación y eso significa individualizar a los responsables”.

“Mientras no se individualice a los responsables, los tribunales de justicia, el Poder Judicial es muy poco lo que tiene que hacer. La investigación la dirige el Ministerio Público, por eso yo le decía yo, cada vez que el ministerio Público identifica a un responsable y lo pone a disposición de los tribunales ha sido castigado”.

“Tampoco voy a decir que el Ministerio Público hace mal su trabajo, porque a lo mejor lo hace bien, pero no logran identificar a los responsables. Tenemos casos señeros que están sin que se individualicen los responsables. A lo mejor el Ministerio Público hace bien su tarea, peor no logra encontrarlos (…) yo no quiero eximir de responsabilidades a todo el sistema, si esto no está funcionando bien debe ser una falla de todos, pero algunos tendrán más responsabilidad que otros”.

Sobre las amenazas a los magistrados, Silva explicó que “los jueces, yo sé porque me lo han dicho no ahora, cuando era visitador de la Corte de Temuco, recorrí todos los juzgados de la zona, por supuesto que hay jueces que han sido amenazados, pero eso no los amedrenta. Un juez con temor no puede ser juez, porque si a mí me da miedo llevar un proceso, tengo que renunciar a hacerlo”. Sobre la opción de que sean jueces de otras regiones los que enfrenten las causas de violencia en La Araucanía, Silva dijo que “no es necesaria esa medida, porque no he conocido ningún juez de esa zona que diga, yo no voy a llevar este caso porque fui amenazado y me da miedo, ningún juez lo ha hecho”.

Consenso: "Por el bien del país"

“Lo que yo digo es que para solucionar ese problema hay que lograr un consenso, dejar de lado las posiciones políticas y darnos cuenta que ese es un problema, grave, un problema serio, que tiene que superarse por el bien del país. No podemos tener en esas condiciones esa parte de Chile, entonces las posiciones políticas tienen que ceder en la búsqueda del bien común. Eso planteé yo en esa reunión, fue una reunión muy cordial entre paréntesis”.

Consultado sobre el clima político y las posibilidades de llegar al consenso que reclama, Silva fue escéptico: “Yo lo veo muy difícil que se logre, desgraciadamente está muy complicada la solución del problema”.

“La situación que estamos viviendo lo hace muy difícil, si tenemos tantas elecciones por delante (…) eso complica mucho cosas”.

Baquedano: "Que de una vez por todas condenen la violencia"

Ese es un tema ajeno al Poder Judicial y ajeno a mí. Yo tengo una opinión personal, yo no la quiero dar porque se puede confundir con la opinión del pleno de la Corte Suprema y no quiero comprometer a la Corte Suprema con una opinión personal (…) lo que pienso yo, lo que hace falta en este país, es que de una vez por todas, todos los sectores condenen la violencia de forma categórica, no a medias tintas (…) No le voy a decir qué sector, todo el país, porque Chile está primero que todo, que las posiciones partidistas, está por encima de las elecciones, está por encima de todo nuestro país”.

Entrevista a Hernández Norambuena

“El señor Hernández Norambuena fue encausado y condenado. Él está rematado, ya salió de los Tribunales de Justicia, él por supuesto siempre va a tratar de justificarse, pero lo resuelto por los tribunales de justicia es que es que él cometió un delito, un delito muy grave y por el cual se le aplicó una alta pena. Esa es la opinión de los Tribunales de Justicia y eso es lo que vale”, sostuvo.

“El ya no depende de los tribunales, es un reo rematado, está la cárcel, escapa a nosotros que salga a dar entrevistas”.

¿Puede dar entrevistas un reo rematado? “No lo sé, si la dio tendría la autorización de alguien (...) esos son los avances de la tecnología”, dijo sobre el hecho de que Hernández Norambuena tuviera acceso a un teléfono debido a la pandemia y la suspensión de visitas en las cárceles. “O sea, no tenía ningún control y dio esa entrevista, pero el Poder Judicial no tiene nada que ver con esa entrevista, ni ya a esta altura no le interesan las justificaciones que deben ser las mismas que hizo ante los tribunales y que los tribunales las rechazaron”.