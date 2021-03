Bebé mexicano nació con anticuerpos contra el Covid-19

Según informó el diario "El País" los médicos confirmaron que el recién nacido en México tenía en su sangre los anticuerpos necesarios para protegerse de una infección por Covid-19.

El bebé nació el 5 de marzo en San Luis de Potosí, luego de que su madre fuera inoculada con la vacuna de Pfizer BioNTech en las últimas semanas de embarazo, exactamente recibió la primera dosis en la semana 32 y la segunda cinco semanas después.

"Este es el primer caso en México en el que los anticuerpos se detectaron al analizar la sangre periférica a los siete días posteriores al nacimiento, sugiriéndose que se trata de defensas producidas por el mismo bebé y no por anticuerpos maternos", afirmó el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Potosí.

Por su parte el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, explicó que "ella fue vacunada por ser trabajadora de la salud, no por estar embarazada. No se han terminado los ensayos clínicos sobre la seguridad de las vacunas en las embarazadas. Por razones éticas, en general se prefiere no tener a mujeres embarazas en los ensayos clínicos iniciales por la misma razón por la que no participan menores de edad".