Felipe Braun recordó quiebre con Mane Swett: "Mi relación terminó mucho antes del escándalo"

"Hablo mucho con la Mane, somos bien amigos y conversamos mucho de eso. Hace poco hablamos de eso", aseguró Felipe Braun tras ser consultado sobre el quiebre de su relación con María Helena Swett.

El actor recordó el episodio en el espacio de entrevistas de Martín Cárcamo, hablando en especial del momento en que se hizo público y se especulaba sobre una supuesta infidelidad del artista con su par Begoña Basauri.

"Mi relación terminó mucho antes del escándalo. Un año antes. Y un año después empieza a quedar la embarrada y comienzan las especulaciones, en fin, todo lo que pasó. Entonces para mí era muy desconectado".

Incluso, aseguró que en ese momento "hubo temas delicados por lo que conversamos mucho. Y también mucho con mi señora porque yo ya estaba con ella. Sofi estuvo muy cerca de todo. Por eso te digo que fue súper loco, porque la gente sentía que había pasado ahí...bueno es lo que pasa con estos programas, que empiezan a levantar lo que parece interesante en el momento que sea, no es noticia, es lo que encontraron y vamos para delante".

Braun también reconoció que en ese momento también apareció un sentimiento de "desilusión con la televisión y con muchas cosas que pasaron ahí que para mí se cerraron. En un minuto me doy cuenta que me estoy poniendo viejo y que lo único que hacía era actuar. No quería seguir actuando como loco. Quiero actuar en las cosas que me gustan y pasarlo bien, y me encanta".