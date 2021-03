Carolina Soto cuenta cómo Cecilia le regaló una de sus canciones

Tras más de un homenaje que ha realizado a Cecilia la Incomparable, Carolina Soto afirma que la relación entre las cantantes chilenas es ya una amistad de años.

Ya sea por el que le realizó en Rojo, como en el que hizo, a petición de la voz de "Baño de Mar a Media Noche", en "Vamos Chilenos", llegó un momento en el que la mítica voz de la Nueva Ola decidió regalarle un tango a Soto. Aunque la canción aún no sale a la luz, la cantante no duda al mostrar la emoción que trae hablar del tema.

"Ha sido una cosa bien bonita, me dijo: 'sabí' qué cabra?, te quiero dar una canción mía', y yo dije: 'ya, ¿será verdad?'. Recuerdo ese momento, y lo atesoraré para siempre, así que ahí trabajamos en la canción", dice.

Poco a poco Soto se ha ido convirtiendo en una de las voces más importantes de la música chilena, y es por eso que ahora se prepara para un nuevo concierto online, el que se transmitirá el sábado 10 de abril a través de la plataforma Passline. En esta oportunidad, serán los propios seguidores quienes decidan el set list del show, en una votación que la cantante hará en sus redes sociales.

"Yo sé que la gente esta chata de conciertos en streaming", comenta la voz de "La Reina Soy Yo". "O sea, los artistas lo único que queremos es salir a cantar al público: El aplauso, la interacción con la gente en vivo, que pasen cosas, pero hay que cuidarnos también. Yo soy hija de una mujer de 80 años, me la pasé cuidándola en toda la pandemia , estuvo bien full todo, y ahora gracias a Dios se vacuno con las dos dosis, así que estamos un poquito mas tranquilos, pero hay que a seguir cuidándonos y esta forma mía de hacer un concierto es para llegar a la gente en casa, para acompañarnos mutuamente con música", explica.

Bueno, queremos que la gente haga el concierto. Queremos que sea partícipe 100% de elegir las canciones. En mis redes sociales estamos haciendo dinámicas con la gente entonces van votando y nosotros vamos anotando todo para saber qué llevar a esta presentación. La gente va a poder pedir una canción que a lo mejor no sea de las mías. Ya en la última semana se le va a dar a conocer a la gente qué canciones ganaron.

Me regaló un tango que es una obra de arte la verdad, yo no podía creerlo cuando ella me dijo que me quería regalar una canción compuesta por ella, así que ahí le hicimos unos arreglos bien modernos y quedó como un tango electrónico. Pretendemos que eso salga próximamente. Yo le mandaba audios y ella me mandaba sus feedbacks, me mandaba muchos feedbacks (risas). Obviamente le hice caso en todo lo que me dijo, por supuesto, o sea imagínate que te esté dirigiendo la Cecilia po', o sea tu ahí calladita no más. Cuando era chica yo la veía y decía "uy, que seca". Ahora trabajar con ella. A parte ella ahora va a hacer un disco y me invitó a ser parte. Van a ser puras mujeres, así que súper contenta.