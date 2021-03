[VIDEO] Julio César Rodríguez se quebró en medio de entrevista a "Flor de Rap"

13:07 "Estoy agradecida de la vida por las cosas que me sucedieron, aunque hayan sido malas", reflexionó la artista nacional emocionando al animador.

Julio César Rodríguez entrevistó a la artista nacional “Flor de Rap" en su programa online “La Junta”.

En la oportunidad, la joven habló de su vida profesional y también contó detalles de su vida privada, profundizando en los complejos momentos que vivió en su niñez.

Entre ellos, recordó el fallecimiento de su padre y el abuso que sufrió por parte de uno de sus tíos.

“Yo digo en esto uno tiene dos caminos. Cuando a uno le pasan muchas cosas malas tienes dos caminos: irte por el bueno o irte por el malo. Enmendar todo lo que te pasó y aprender a perdonar para buscar la felicidad o obrar mal no más y vengarte y vivir con ese odio. Y eso pasa", aseguró.

Con ello, indicó que "Gracias a Dios yo quise revertir todo eso. Estoy agradecida de la vida por las cosas que me sucedieron, aunque hayan sido malas, porque me hacen ser el ser humano que soy hoy en día”.

Fue esta reflexión la que emocionó profundamente al animador quien se quebró y estalló en lágrimas.

“Es súper difícil escucharte y no poder sentir a través de ti, pero también sé en cuando te escucho uno tiene la convicción de que eres tan resiliente que todo lo que te ha pasado lo has transformado, lo has tomado y te ha hecho crecer. Y eso es muy hermoso también”, dijo Rodríguez.