Presidenta del Colegio Médico: “Ningún Gobierno nos había tratado tan mal"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, fue parte del nuevo capítulo de podcast "La Cosa Nostra" donde abordó el manejo de la pandemia por parte del gobierno y lanzó duras críticas.

En primera intancia se refirió a la "Mesa Social" que integra varias asociaciones de profesionales de la salud donde aseguró que no tiene peso, pues afirmó que “yo llevo casi un año en esa Mesa Social, y hago muchas propuestas y todo, pero las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes. No funciona esa Mesa Social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero no me sirve como denuncia”.

"En toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, no nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, manifestó.

En esa línea, Siches manifestó que “ningún Gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? El paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible. Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada. Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”.