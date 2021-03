Rechazan sanción pedida por Gendarmería contra Mauricio Hernández Norambuena

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición de Gendarmería, que había solicitado una sanción en contra de Mauricio Hernández Norambuena, por dar una entrevista televisiva sin autorización.

Según informa BioBioChile, luego de que el “comandante Ramiro” conversara con el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, la institución carcelaria pidió limitar las visitas del ex-guerrillero a “cinco minutos por treinta días”.

Sin embargo, el tribunal determinó que “el condenado utilizó el celular en el horario de visitas como estaba establecido por Gendarmería de Chile, no pudiéndose estimar dicha conducta como no obedecer las órdenes establecidas, ni siquiera en forma pasiva, aun cuando hubiera tomado contacto con un canal de televisión, puesto que dicha conducta no fue prohibida”.

Asimismo, el fallo sostiene que “los antecedentes indicados son insuficientes para autorizar la sanción propuesta por Gendarmería de Chile”, de acuerdo a lo informado por el citado medio.

“Por lo anterior se deja sin efecto la sanción de limitación de las visitas a cinco minutos por treinta días al sentenciado Mauricio Hernández Norambuena”, concluye el documento del tribunal.

Cabe recordar que Hernández Norambuena se encuentra cumpliendo dos condenas de 15 años de presidio en la Cárcel de Alta Seguridad, por delitos como el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI).