Director de la Cámara de Comercio de Providencia: "En la condición que estamos hoy, a fin de mes va a haber una cantidad de despidos impresionante"

Jueves, 14.00 horas y Bernardo Sauvalle acaba de escuchar que el ministro de Economía, Lucas Palacios, le pide a los empresarios que hagan un "esfuerzo más" con sus trabajadores ante las veintena de nuevas cuarentenas que acababa de decretar el Gobierno.

"Cuando escucho eso me doy cuenta que la gente que está tomando decisiones no ha entendido cuál es la situación que está viviendo nuestro rubro gastronómico. Nuestro sector ya no resiste más", lamenta el dueño del bar Mondo Lounge de Tobalaba y director de la Cámara de Comercio de Providencia.

"El número de quiebras sigue en aumento, nos dejaron siete meses cerrados, tuvimos que seguir pagando todas las imposiciones, haciéndonos cargos de los pagos y todos los ofrecimientos fueron créditos y más créditos. Ya la gente no tiene plata para pagar esos créditos y la liquidez del gremio es igual a cero, entonces ya no se trata de hacer esfuerzo ¡ya no hay más lucas!", alerta.

Para Sauvalle, que tiene su local hace seis años, la decisión de obligarlos a cerrar a las 20.00 horas fue un "toque de quiebra" para el rubro.

Disminuyendo el personal a la mitad y por suerte los clientes se han portado fantástico, porque han entendido que si antes teníamos de seis a ocho garzones, ahora tres tienen que hacer la misma pega. Disminuí gente en cocina, en el bar, cambié mi carta desde comida tai, tablas, a pizzas, que son más rápidas de hacer. Me he adaptado a todo, pero ya no doy más. Con este pencazo a las 8 de la noche piensa que ayer el primer cliente entró a las 6.30 y tuve que cerrar a las 7 y media. ¡Es imposible financiar un local así y ya estamos todos con el agua al cuello con los créditos! Hoy está todo en reversa.

Es que no es así. Aquí hay rubros que han salido tremendamente favorecidos. Mira los mall, ¡están repletos! Mira las botillerías, supermercados, grandes tiendas… hace unos días fui al Costanera Center y nadie me tomó la temperatura, sin embargo, si yo en el restaurant no tengo parado en la puerta a una persona que sólo se dedique a eso me pasan un parte.

Sauvalle dice que su sector necesita que la autoridad reconozca que fue un error haber implementado los permisos de vacaciones, aclare que los bares y restaurantes no han sido foco de contagios y devuelva a su rubro al mismo horario de toque de queda vigente para todos. Cuenta que esto no es un problema sólo para el locatario y los trabajadores, sino que también para los clientes que se quedan sin tiempo para disfrutar y desconectarse un poco de los difíciles tiempos que se viven con la pandemia.

"Le pedimos al Gobierno que corte esto, porque no es justo, en el fondo nos cerraron, porque así no vendo nada, vendo el 20, el 30% y con eso no pago ni la luz", afirma.

"Que alguien me explique cuál es la diferencia entre que una persona se vaya a las 8 de un local o se vaya a las 10 de la noche… nosotros hemos gastado millones de pesos en implementar las medidas, nos han achicado los horarios, nos han achicado el espacio para vender, nos han separado las mesas… ¿¡y están pidiendo que colabore!? Es un chiste", agrega.

Primero un perdonazo al primer Fogape. Nos pasaron un crédito, no pudimos abrir y ahora lo estamos pagando… muchos no van a poder pagarlo. Lo que se requieren son subsidios. Pagamos las patentes completas un año, ¿lo encuentras lógico para un lugar que te obligaron a tener cerrado? ¡Que nos devuelvan todo eso, eso es nuestro! Nosotros no tenemos un capital para subvencionar todo lo que hemos subvencionado. Piensa que durante siete meses le pagué la previsión a todos mis trabajadores sin haber recibido un peso, o sea, yo financié lo que debió haber financiado el Gobierno, por lo tanto, también deberían devolvernos ese dinero que pagamos en imposiciones. Necesitamos liquidez, todos los días quiebran diez, 15 locales, es impresionante, es muy duro, ¡hasta cuándo nos dan! Nos han pegado en el suelo.

En la condición que estamos hoy de aquí a fin de mes va a haber una cantidad de despidos impresionante porque no sabemos lo que viene. Muchos están pensando en seguir sólo con el delivery, con dos personas en la cocina y un garzón, porque tenemos que remar para llegar. Nosotros no nos vamos a entregar, vamos a luchar hasta el último día para poder llegar a la inmunidad de rebaño, pero la verdad es que en las condiciones actuales por lo menos el 30% de los locales no van a poder llegar. Ya han quebrado locales importantes, que llevaban años, y cafeterías chiquititas también... nosotros somos de fierro, vamos a seguir luchando en el gremio, pero estamos muy debilitados. Ya no nos pidan ayuda, sino que ayúdennos, y eso para el Gobierno, tienen que ayudarnos, pero ayudarnos ahora, no en un mes, no en dos meses, sino ahora ya.