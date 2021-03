Ex ganador de Rojo volvió con nueva propuesta y presentó "Despiértame"

Arturo Dominguez, ganador de Rojo y ex representante de Chile en el Festival de Viña del Mar lanzó "Despiértame", la primera muestra de su retorno a los escenarios con nuevo sonido imagen y propuesta.

"Es por lejos lo más personal que he escrito y me sacó completamente de mi zona de confort. Quería hablar sobre lo que uno siente al estar con alguien que realmente le encanta, cuando no puedes alejarte de esa persona porque te obsesiona en todos los sentidos", dijo el artista.

Arturo Dom trabajó la propuesta junto al productor Antony Albert, quien se encuentra radicado en Miami y colabora con Américo.

Domínguez entró a los 16 años al programa “Rojo: Fama Contrafama” y ganó la denominada "Nueva Generación 2" en 2006. En 2008 y 2009 encarnó a “Tomás”, uno de los protagonistas de "El Blog de la Feña" de Canal 13 y en 2015 representó a nuestro país en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar con la canción “Boom Chiqui Boom”.

"Buscamos mezclar la balada con el Pop y el R&B, lo que no es fácil de encontrar en el contexto latino" dijo Domínguez sobre su nueva propuesta.