Subsecretaria Daza no descartó nuevos anuncios de cuarentenas el jueves

En diálogo con T13 Radio, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, no descartó que sigan aumentando las cuarentenas en los próximo anuncios del Minsal, luego de que ayer más de 40 comunas pasaron al confinamiento total, lo que implica el encierro de una población de 13,7 millones de personas.

"Podría pasar, por supuesto que podría pasar. Nosotros tenemos que ver qué tanto va aumentando la incidencia, esperamos que no sea así, preferimos adelantar que retroceder. Pero, obviamente, si hay una situación en particular que vemos que los casos se han disparado de forma importante, hemos visto brotes, pero generalmente los brotes no inciden en las medidas de cuarentena poblacional". aseguró Daza.

Respecto de comunas de la RM, que no fueron confinadas en los anuncios de ayer, y de los parámetros que se utilizaron para definir el paso a la Fase 1, la subsecretaria dijo que "para poner una comuna en cuarentena, tenemos que ir mirando los parámetros sanitarios que empiezan a aumentar de forma significativa".

Daza dijo además esperar que las cuarentenas duren "lo menos posible" y planteó que "estamos haciendo dos cosas: uno, cerrando y poniendo medidas muy estrictas para que las personas tengan menos movilidad y también estamos vacunando y esto puede empezar a tener un efecto positivo".