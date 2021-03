[VIDEO] El descargo en vivo de Rodrigo Sepúlveda por ayudas económicas en medio de la pandemia

11:10 "Todos nos vemos a una cuarentena, pero… ¿Quién me alimenta? ¿Quién me paga mis gastos? ¿Por qué no somos capaces nosotros hoy como país de entregarle a todas las familias vulnerables un monto mensual?", replicó el periodista.

El periodista Rodrigo Sepúlveda reflexionó en pantalla sobre las restricciones sanitarias y las medidas económicas que deberían aplicarse para ir en ayuda de las familias chilenas que deben confinarse.

El periodista de Mega, planteó que "es tan fácil decir ‘bien, vámonos a cuarentena’. Ok, todos nos vemos a una cuarentena, pero… ¿Quién me alimenta? ¿Quién me paga mis gastos? ¿Por qué no somos capaces nosotros hoy como país de entregarle a todas las familias vulnerables un monto mensual? 500, 600 mil pesos, para que puedan pagar sus dividendos, sus arriendos, su luz, su agua, su alimentación, pero sin letra chica", comenzó.

"Si a mí me están impidiendo ir a cuarentena, no es que yo no quiera ir a trabajar. No es que ese vendedor ambulante de la calle no quiera ir a trabajar, le están diciendo ‘no vaya, porque hay Covid, por su salud, para que se cuide’. Perfecto, está muy bien, ¿pero quién lo alimenta a él y a su familia? ¿Quién ayuda a la gente de clase media? Mucha gente de clase que ha quedado sin trabajo", agregó.

El periodista deportivo también hizo referencia al tercer retiro de las AFP.

"Por eso la gente quiere un tercer retiro. ¿O ustedes creen que la gente quiere un tercer retiro para irse a Cancún, para irse a Aruba, para irse de vacaciones? No, la gente quiere un tercer retiro o una ayuda directa porque tiene que comer, porque tiene que alimentar a sus hijos y porque tiene que pagar sus gastos necesarios y básicos, porque me están mandando a cuarentena, me están mandando a encerrarme. No es una decisión propia, discúlpenme", cerró.