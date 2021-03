Bellolio por críticas a paquete de ayudas del gobierno: "Los anuncios tienen una letra grande, una letra gigante"

11:32 "Yo entiendo que algunos estén en la onda de candidatos, pero que no faltemos a la verdad", replicó el secretario de Estado, añadiendo que "no es por nada que desde el resto del mundo cuando nos miran, dicen que este paquete es impactante".

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue consultado durante esta jornada sobre los anuncios realizados en materia de ayuda económica en el marco de la pandemia. En específico, el secretario de Estado respondió a las críticas que han surgido por una eventual "letra chica" en los beneficios.

"Los anuncios tienen una letra grande, una letra gigante, y esa letra es que vamos a acompañar a las familias chilenas", partió diciendo, indicando que, por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "llega a las personas más vulnerables del país. Se hace de manera automática y además se diferencia para las familias que han estado en cuarentena (...) esa es una letra gigante".

Con ello, habló sobre el bono de 500 mil pesos a la clase media y el préstamo solidario. "Qué letra más grande y gigante que decirles que nuevamente va a haber un bono. (...) queremos acompañar también a las familias de clase media".

"Son 18 mil millones de dólares los que el estado está entregando en transferencias hacia las personas. No es por nada que desde el resto del mundo cuando nos miran, dicen que este paquete es impactante. Lo ha dicho la CEPAL si no hubiese sido por él hubiera aumentado en más de 5 puntos la pobreza", replicó.

Y en esta misma línea, Bellolio reconoció que estas medidas "no van a alcanzar a paliar todo el daño que ha producido la pandemia. Pero a ello, a decir que no se ha hecho nada, o decir que estas ayudas no llegan a las familias es no conocer la realidad. (...)Yo entiendo que algunos estén en la onda de candidatos, pero que no faltemos a la verdad".

Consultado sobre los cuestionamientos que también han surgido desde el oficialismo, el vocero aseguró que los anuncios no están relacionados con el proyecto de tercer retiro de fondos de las AFP.

"Esto no tiene nada que ver con el tercer retiro, tiene que ver con las personas", cerró.