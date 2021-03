"Me carga la gente así”: La dura crítica que hizo Pamela Díaz contra Carola de Moras

Durante los últimos días, Carola de Moras se sinceró y contó los verdaderos motivos para dejar la televisión donde afirmó que “mi cuerpo me alegó…no me sentía tranquila ni cómoda con el lenguaje, con la confrontación”.

Pues Pamela Díaz no comparte estas razones, pues durante el programa "Me Late Prime" lanzó duras críticas sin previo aviso lo que causó la sopresa del panel.

"La Fiera" expresó que “esta es más ordinaria que yo y se viene a hacer la linda aquí. Me carga la gente así. Aparte que ella no dejó la televisión. Por qué la gente dice eso? A mi el primer día que me echaron de Chilevisión, ¿qué hice yo? ‘Hola People, para que no se enteren por otra persona, les digo que me echaron”.

Sus compañeros de panel quedaron sorprendidos con sus dichos. sin embargo, le preguntaron directamente si había dejado la TV por voluntad propia y afirmó que “Sabemos que no”.