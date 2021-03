Larraín solicitó al Sename no convocar a Carabineros por casos de descompensación hasta alistar nuevo protocolo

El ministro de Justicia, Hernán Larraín solicitó a la directora nacional del Sename, Rosario Martínez, que no se llame a Carabineros ante casos de descompensación al interior de los centros. Esto, planteó en una sesión del Senado, hasta que entre en vigencia un nuevo protocolo para actuar en dichas situaciones.

El documento está siendo elaborado por una comisión de gobierno convocada por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

En el Congreso, el secretario de Estado abordó los últimos hechos ocurridos en una residencia de Providencia, donde los gritos de un niño fueron grabados y viralizados en las redes sociales. Esto, después de la llegada de la policía que intentó contener por la fuerza a los menores que se encontraban en el techo del recinto.

"Esperamos (que la comisión) pueda dar las pautas, y esperamos que esas nuevas pautas sean las que se apliquen para convocar a Carabineros, mientras tanto espero que no se les convoque”, indicó Larraín según consignó La Tercera.

Además, señaló que si bien en la actualidad "el protocolo dice que cuando hayan episodios de esta naturaleza se llame al SAMU y a Carabineros, mientras no tengamos claro la forma cómo tiene que actuar Carabineros, no sean convocados a las residencias del Sename que presenten este tipo de dificultades", indicó, argumentando que "puede que Carabineros actúe de la mejor manera posible, de la manera más razonable y prudente, y, sin embargo, su presencia a veces es lo que genera reacciones impropias, o en un momento de descompensación de niños, indebida, y genera por lo tanto episodios que no terminan bien, como éste".