Catalina Pulido realizó comentada crítica a Paz Bascuñán por personaje: "Está desesperada por buscar la emoción"

Catalina Pulido, integrante del programa radial "Las Indomables" realizó una comentada crítica al papel de la actriz Paz Bascuñán en la teleserie nocturna de Mega "Demente".

"Es muy graciosa cuando hace comedia, pero de verdad creo que le falta peso, está en distintos colores. Ella está buscando enardecidamente el papel por lo que está pasando el personaje, pero se nota que está desesperada por buscar la emoción", aseguró.

Y continuó diciendo que la actriz "está buscando la tecla para el personaje".

"No sé, pero desgraciadamente hemos lamentado algunas pérdidas de niños y uno ve a esos padres y es tan distinto su dolor. Lo analizo como actriz, pero no me gustó mucho", cerró.