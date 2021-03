Julio César Rodríguez reveló detalles de conversación telefónica con Izkia Siches

Julio César Rodríguez reveló en el espacio "Síganme Los Buenos", parte de una conversación telefónica que tuvo con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

"Ella no iba al matinal de nosotros, no la habíamos podido tener en mucho rato. Entonces, yo le pedí a la producción su teléfono y la llamé a su celular y le dije ‘doctora, ¿por qué nunca ha ido a nuestro programa? Pensamos que está a la altura, se ve harto’ y todo. Empezamos a conversar y conversamos varias cosas", comenzó.

"Ahí ella me dijo que sólo los miércoles tenía tiempo para dar una entrevista porque ella trabajaba en un hospital. (...) Me dijo lo mismo (que planteó anteriormente) hace ocho meses atrás, pero con otras palabras. Nunca me voy a olvidar que a mí me dijo, en una conversación privada, y por eso no voy a entregar detalles… Pero me llamó la atención que me dijo lo mismo: ‘Yo me he portado siempre como una señorita’, que aquí lo repitió. ‘He ido para acá, he ido para allá’, me dijo. Ya tenía, en ese tiempo, esta sensación, emoción, de no ser tomada en cuenta, que iba a dar la hora".